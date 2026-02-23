Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının VAR hakemi belirlendi

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının VAR ve AVAR'ı belli oldu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının VAR'ı Sarper Barış Saka oldu. AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan yer alacak.

YASİN KOL DÜDÜK ÇALACAK

Öte yandan zorlu mücadeleyi Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Mehmet Salih Mazlum ile Osman Gökhan Bilir yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Oğuzhan Aksu olacak.

Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.