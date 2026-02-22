Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı konuk ediyor: Zirve için büyük fırsat
Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa’yı konuk edecek. Sarı-lacivertliler, Galatasaray’ın mağlup olduğu haftada kaybettiği haftada kazanarak zirveyle arasındaki farkı kapatmayı hedefliyor.
Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, yarın sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak ve karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.
Ligde namağlup tek takım konumunda bulunan Fenerbahçe, son 3 maçından galibiyetle ayrıldı.
Sarı-lacivertliler, haftaya 52 puanla ikinci sırada girerken, lider Galatasaray’ın mağlubiyet yaşamasıyla önemli bir avantaj yakaladı. Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında kazanması halinde zirvede rakibiyle puanları eşitleyecek.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadele 1-1’lik beraberlikle sonuçlanmıştı.
FENERBAHÇE’DE İKİ EKSİK
Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Edson Alvarez ile Milan Skriniar, Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe’de Ederson Moraes, Nelson Semedo, Mert Müldür, Anthony Musaba, Archie Brown ve Kerem Aktürkoğlu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu oyuncuların kart görmesi halinde 24. haftadaki Antalyaspor maçında cezalı duruma düşecekleri belirtildi.