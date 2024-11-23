Fenerbahçe, Kayseri deplasmanında farklı kazandı

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u deplasmanda 6-2 mağlup etti.

Fenerbahçe'de ilk kez ilk 11'de başlayan Oğuz Aydın, 2 gol 1 asist ile yıldızlaştı. Sarı-lacivertli ekipte Flip Kostic de ilk golünü kaydetti.

Penaltıdan Dusan Tadic ve sonrasında Oğuz Aydın'ın iki golüyle 26. dakikada 3-0'lık üstünlüğü sağlayan Fenerbahçe, Djiku'nun kendi kalesine attığı golün ardından ilk yarıyı 3-1 önde kapattı.

Kayserispor Kolovetsios'un golüyle farkı bire indirse de daha sonra En-Nesyri, Kostic ve Szymanski'nin golleriyle maçı 6-2 kazandı.

Bu skorla ikinci sıradaki yerini koruyan Fenerbahçe, puanını 29'a yükseltti.