Fenerbahçe, Kayseri’de coşkuyla karşılandı

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Kayseri’ye geldi.

Süper Lig’in 17. haftasında yarın 17.00’de Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Kayseri’ye geldi. Erkilet Havaalanı’nda coşkuyla karşılanan Fenerbahçeli futbolculara, taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Bir taraftar da Teknik Direktör İsmail Kartal’a çiçek takdim etti. Havaalanından meşalelerle çıkan takım otobüsü, konaklayacağı otele hareket etti. Fenerbahçe tarafından sakatlığı açıklanan golcü futbolcu Edin Dzeko kafilede yer almazken, kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

“Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Fred, Cengiz Ünder, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Dusan Tadic, Umut Nayir ve Michy Batshuayi.”