Fenerbahçe, Kayseri’de ilkleri yaşadı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 13'üncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor’u 6-2 mağlup etti. Bu sonucun ardından puanını 29 yapan Fenerbahçe, zirve takibini sürdürdü.

Fenerbahçe, 6-2 kazandığı Kayserispor deplasmanında bir çok ilki bir arada yaşadı. Sarı-lacivertliler bu sezon bir maçta 6 gole ulaşan ilk takım oldu.

Sebastian Szymanski bu sezon ligde ilk golünü aterken; Filip Kostic ile Oğuz Aydın, Fenerbahçe forması altındaki ilk golünü kaydetti.

Son 4 Süper Lig maçında 4 gole direkt olarak katkı sağlayan Youssef En Nesyri ilk kez ayakla gol attı.

Dusan Tadic ise skorer yapısıyla toplamda 7 gol, 5 asiste ulaştı. 36 yaşındaki futbolcu, ligde 12 gole direkt olarak etki etmiş oldu.