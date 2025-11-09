Fenerbahçe, Kayserispor karşısında hata istemiyor: Domenico Todesco'dan sürpriz karar

Süper Lig’de 12. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, taraftarı önünde Kayserispor’u konuk ediyor. Chobani Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak mücadelede düdük Ozan Ergün’de olacak.

Ligde geride kalan 11 haftada 7 galibiyet, 4 beraberlik alan sarı-lacivertliler, topladığı 25 puanla lider Galatasaray’ın 4 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Geçen hafta Dolmabahçe’de 2-0 geriye düştüğü derbide Beşiktaş’ı 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, büyük moral buldu. Teknik direktör Domenico Tedesco, Kayserispor karşısında galibiyet serisini dört maça çıkararak milli araya kayıpsız girmeyi hedefliyor.

TEDESCO’DAN ROTASYON HAMLESİ

Hafta içi Avrupa Ligi’nde Viktoria Plzen deplasmanına çıkan sarı-lacivertlilerde İtalyan çalıştırıcı kadroda bazı değişiklikler yapacak. Cezalı İsmail Yüksek’in yokluğunda orta sahada Fred’in görev alması bekleniyor. Plzen maçında dinlendirilen Kerem Aktürkoğlu ise bu kez ilk 11’de sahaya çıkacak.

Fenerbahçe’de İsmail Yüksek sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da maç kadrosunda yer almayacak. Defansta Jayden Oosterwolde ve Nelson Semedo sarı kart sınırında. Bu ikiliden biri daha kart görürse, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde 49. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 48 mücadelede sarı-lacivertliler 30 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. İstanbul ekibi bu maçlarda 110 gol atarken, kalesinde 53 gol gördü.

Kadıköy’de oynanan 24 lig maçında ise Fenerbahçe’nin ezici üstünlüğü göze çarpıyor: 18 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet. Geçen sezon Kadıköy’de oynanan mücadele nefesleri kesmiş, Kayserispor uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-3’lük beraberliği koparmıştı.

MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Alvarez, Fred, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri

Kayserispor: Bilal, Ramazan, Hosseini, Denswill, Carole, Furkan, Benes, Mane, Mendes, Cardoso, Onugkha