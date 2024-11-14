Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Sarı-lacivertli oyuncular, pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçla idmanı tamamladı.

Kayseri temsilcisi ile Fenerbahçe arasında 23 Kasım Cumartesi günü oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak.