Fenerbahçe - Kayserispor maçının VAR’ı Claudio Pereira oldu

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Kayserispor maçının VAR hakemi Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Claudio Pereira oldu.

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor, bugün saat 19.00’da Ülker Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Bu müsabakada hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Tonusluoğlu’nun yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ve Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Turgut Doman olacak.

Mücadelede VAR koltuğunda Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Claudio Pereira oturacak. AVAR’da da Arda Kardeşler, Murat Tuğberk Curbay ve Onur Özütoprak görev yapacak.