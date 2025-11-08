Fenerbahçe, Kayserispor önünde seriyi sürdürmek istiyor

Süper Lig’de 12. haftanın dikkat çeken maçlarından biri İstanbul’da oynanacak. Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, yarın akşam saat 20.00’de Chobani Stadı’nda Kayserispor’u ağırlayacak. Mücadelede Ozan Ergün düdük çalacak, yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Hüseyin Aylak üstlenecek.

Ligde oynadığı 11 maçta 7 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden Fenerbahçe, topladığı 25 puanla zirvedeki Galatasaray’ın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Son hafta derbide Beşiktaş karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, üst üste 3. galibiyetini almıştı. Tedesco’nun ekibi, Kayserispor karşısında da kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.

İSMAİL YÜKSEK CEZALI, TEDESCO ROTASYONDA

Fenerbahçe’de son haftaların en formda isimlerinden İsmail Yüksek, sarı kart cezası nedeniyle Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Milli futbolcunun yanı sıra kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun da kadroda yer almayacak.

Teknik direktör Domenico Tedesco’nun, cezalı İsmail’in yokluğunda orta sahada Fred’e görev vermesi bekleniyor. Ayrıca hafta içinde oynanan Avrupa Ligi’ndeki Viktoria Plzen karşılaşmasında dinlendirilen Kerem Aktürkoğlu’nun yeniden ilk 11’e dönmesi planlanıyor.

OOSTERWOLDE VE SEMEDO SINIRDA

Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde ve Nelson Semedo, kart sınırında maça çıkacak. Bu iki oyuncu, yarınki mücadelede kart görmeleri halinde deplasmandaki Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.