Fenerbahçe - Kayserispor Süper Lig maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk heyecanı doruktayken, Fenerbahçe, sahasında Bellona Kayserispor’u konuk etmeye hazırlanıyor. Ligin bitimine yaklaşılırken puan kaybına tahammülü olmayan sarı lacivertliler, bu maçı kazanarak liderlik yarışını sürdürmek istiyor. “Fenerbahçe – Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda, hakem kim?” gibi soruların yanıtları ve maç öncesi öne çıkan başlıklar aşağıda…

FENERBAHÇE – KAYSERİSPOR MAÇI HAKEM KADROSU KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi açıklamasına göre karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetecek. Yardımcılık görevlerini Furkan Ürün ve Süleyman Özay üstlenirken, dördüncü hakem olarak Alper Akarsu görev yapacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

“Fenerbahçe – Kayserispor maçı nerede oynanacak?” sorusunun yanıtı da belli oldu. Bu önemli mücadele, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi – İstanbul’da oynanacak. Sarı-lacivertli taraftarlar tribünleri tamamen doldurmaya hazırlanıyor.

GÖZLEMCİ VE TEMSİLCİ KADROSU

Maçın gözlemciliğini Recep Şürhat Münüroğlu yapacak. TFF temsilcileri olarak ise İsmail Şenoğlu, Hakan Halıcı ve Cengiz Önen görev alacak.

FENERBAHÇE GÜNEL PUAN DURUMU

Fenerbahçe , 71 puanla 2. sırada yer alıyor. Liderlik koltuğundaki rakibini takibini sürdüren sarı-lacivertliler için bu maç oldukça önemli.

, 71 puanla yer alıyor. Liderlik koltuğundaki rakibini takibini sürdüren sarı-lacivertliler için bu maç oldukça önemli. Kayserispor ise 36 puanla 13. sırada bulunuyor. Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen konuk ekip için de puan almanın büyük önemi var.

“Fenerbahçe şampiyon olur mu? Kayserispor ligde kalır mı?” gibi aramalar tam da bu maç üzerinden gündeme geliyor.

FENERBAHÇE – KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ?

“Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?” sorusu da yanıt buldu. Bu karşılaşma, beIN Sports ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE – KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Zirve yarışını doğrudan etkileyecek Fenerbahçe – Kayserispor maçı, 20 Nisan 2025 Cumartesi günü saat 19:00’da, Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu – İstanbul’da oynanacak.