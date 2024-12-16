Fenerbahçe kimler tarafından kaç yılında kuruldu? Fenerbahçe'nin ilk yönetim kurulu
Türkiye'nin en büyük spor kulüplerinden biri olan Fenerbahçe kaç yılında kimler tarafından kuruldu? Fenerbahçe'nin kurucuları kimlerdir?
Türkiye'de birçok branşta faaliyet gösteren Fenerbahçe kaç yılında kimler tarafından kuruldu? Fenerbahçe'nin kuruluş tarihi, Fenerbahçe'nin kurucularına bakalım:
1907 yılında Moda’da Beşbıyık Sokağı 3 numaralı evin alt katında kurulan Fenerbahçe'nin kurucuları Nurizade Ziya Songülen Bey, Osmanlı Bankası memurlarından Ayetullah Bey, Bahriye Mektebi talebesi Necip Okaner Bey, Hindli namıyla anılan Asaf Beşpınar Bey ve Enver Yetiker'dir.
FENERBAHÇE'NİN İLK YÖNETİM KURULU
- Nurizade Ziya Songülen Bey (Başkan)
- Ayetullah Bey (Genel Sekreter)
- Necip Bey (Genel Kaptan ve Veznedar)