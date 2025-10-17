Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Fenerbahçe kombine fiyatları ne kadar, hangi bloklar satışta ve kombine nasıl alınır?

Fenerbahçe kombine fiyatları ne kadar oldu? Kombineler nereden ve nasıl satın alınabilir? Taksit, transfer ve yenileme işlemleri nasıl yapılacak? Tüm bu soruların yanıtları ve daha fazlası haberimizde.

BirBilgi
  • 17.10.2025 12:08
  • Giriş: 17.10.2025 12:08
  • Güncelleme: 17.10.2025 12:08
Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe kombine fiyatları ne kadar, hangi bloklar satışta ve kombine nasıl alınır?
Foto: Depophotos
Fenerbahçe'de 2025–2026 sezonu futbol kombineleri yeniden satışa çıktı. Satışlar yalnızca Passo üzerinden online yapılırken, Divan ve Öğrenci tribünlerinde yer kalmadığı açıklandı. Maraton, Fenerium ve Kale Arkası tribünlerinde geçerli olan fiyatlar, taksit seçenekleri, transfer kuralları ve yenileme şartlarıyla ilgili tüm bilgiler taraftarlar için açıklandı. Detaylar şöyle:
Kapasite doğrultusunda kısıtlı sayıda kombine yeniden satışa açıldı. Satış yalnızca passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden yapılır. Divan Tribünü ve Öğrenci Tribünü ilgili bloklarda yer kalmadığı için satışta değildir.
Başlangıç: 17.10.2025 • 11:00 — Satın alım limiti: kişi başı 1 kombine.

SATIN ALMA ŞARTLARI

  • Passolig: E-bilet süresi dolmamış Fenerbahçe logolu Passolig kart zorunludur.
  • Üyelik/Taraftar Kart: Kulüp üyeliği (Divan Kurulu, Kongre, Temsilci) veya Fenerbahçe Taraftar Kart gereklidir.
  • Kanallar: passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması.

BLOK BAZLI FİYATLAR

Maraton Alt

BlokFiyat (TL)
A–I86.800
B105.000
C–G119.000
D–F140.000

Fenerium Alt

BlokFiyat (TL)
A–I86.800
B105.000
C119.000

Maraton Üst

BlokFiyat (TL)
C–G49.000
D–F58.800
E64.400

Fenerium Üst

BlokFiyat (TL)
B38.000
C–G49.000
D–F58.800

Kale Arkası

BlokFiyat (TL)
Kuzey & Spor Toto20.500

Not: Fiyatlar kulübün duyurduğu blok dağılımına göre listelenmiştir.

TAKSİT VE ÖDEME

  • Passo.com.tr, Passo Mobil Uygulama ve Stadyum Kombine Merkezinde 3, 5, 9, 12 taksit seçenekleri mevcuttur.
  • Vade farkı oranları, ödeme adımında girilen kredi kartına göre görüntülenir.

KAPSAM VE GEÇERLİLİK

Kombineler, takımın ev sahibi olduğu Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksindeki Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Kupası resmi karşılaşmalarında geçerlidir.

TRANSFER KURALLARI VE SON TARİH

  • Satın alma sonrası Passo hesabınız üzerinden “Kombinelerim > Transfer Edilecek Kişileri Tanımla” alanına 3 adet T.C. kimlik numarası tanımlayabilirsiniz.
  • Bu 3 kişiye maç limiti olmadan sezon boyunca transfer yapılabilir.
  • Tanımlanan kişilerin Fenerbahçe logolu Passolig kartı olması gerekir.
  • Son tarih: 27.10.2025 • 11:00. Bu tarihten sonra yeni kişi eklenemez ve sezon boyunca değişiklik yapılamaz.
  • Hiç kimlik tanımlanmazsa, sezon boyunca transfer yapılamaz.

YENİLEME, KATILIM VE DİĞER NOTLAR

  • Katılım şartı: 2025–2026 sezonunda 12 maçın altında katılım gösteren kombine sahipleri bir sonraki sezon yenileme hakkını kaybeder.
  • Yeniden başlayan süreçte yer değişikliği ve kurumsal satış yapılmaz.
  • Sezon başından itibaren oynanan ilk 6 müsabaka için koltuklar kulübe devredilmiş sayılır; puanlar sezon sonunda hesaba işlenir ve sonraki yenilemede indirim olarak kullanılabilir.
BirGün'e Abone Ol