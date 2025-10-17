Fenerbahçe kombine fiyatları ne kadar, hangi bloklar satışta ve kombine nasıl alınır?
Fenerbahçe kombine fiyatları ne kadar oldu? Kombineler nereden ve nasıl satın alınabilir? Taksit, transfer ve yenileme işlemleri nasıl yapılacak? Tüm bu soruların yanıtları ve daha fazlası haberimizde.
Kaynak: Haber Merkezi
Başlangıç: 17.10.2025 • 11:00 — Satın alım limiti: kişi başı 1 kombine.
SATIN ALMA ŞARTLARI
- Passolig: E-bilet süresi dolmamış Fenerbahçe logolu Passolig kart zorunludur.
- Üyelik/Taraftar Kart: Kulüp üyeliği (Divan Kurulu, Kongre, Temsilci) veya Fenerbahçe Taraftar Kart gereklidir.
- Kanallar: passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması.
BLOK BAZLI FİYATLAR
Maraton Alt
|Blok
|Fiyat (TL)
|A–I
|86.800
|B
|105.000
|C–G
|119.000
|D–F
|140.000
Fenerium Alt
|Blok
|Fiyat (TL)
|A–I
|86.800
|B
|105.000
|C
|119.000
Maraton Üst
|Blok
|Fiyat (TL)
|C–G
|49.000
|D–F
|58.800
|E
|64.400
Fenerium Üst
|Blok
|Fiyat (TL)
|B
|38.000
|C–G
|49.000
|D–F
|58.800
Kale Arkası
|Blok
|Fiyat (TL)
|Kuzey & Spor Toto
|20.500
Not: Fiyatlar kulübün duyurduğu blok dağılımına göre listelenmiştir.
TAKSİT VE ÖDEME
- Passo.com.tr, Passo Mobil Uygulama ve Stadyum Kombine Merkezinde 3, 5, 9, 12 taksit seçenekleri mevcuttur.
- Vade farkı oranları, ödeme adımında girilen kredi kartına göre görüntülenir.
KAPSAM VE GEÇERLİLİK
Kombineler, takımın ev sahibi olduğu Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksindeki Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Kupası resmi karşılaşmalarında geçerlidir.
TRANSFER KURALLARI VE SON TARİH
- Satın alma sonrası Passo hesabınız üzerinden “Kombinelerim > Transfer Edilecek Kişileri Tanımla” alanına 3 adet T.C. kimlik numarası tanımlayabilirsiniz.
- Bu 3 kişiye maç limiti olmadan sezon boyunca transfer yapılabilir.
- Tanımlanan kişilerin Fenerbahçe logolu Passolig kartı olması gerekir.
- Son tarih: 27.10.2025 • 11:00. Bu tarihten sonra yeni kişi eklenemez ve sezon boyunca değişiklik yapılamaz.
- Hiç kimlik tanımlanmazsa, sezon boyunca transfer yapılamaz.
YENİLEME, KATILIM VE DİĞER NOTLAR
- Katılım şartı: 2025–2026 sezonunda 12 maçın altında katılım gösteren kombine sahipleri bir sonraki sezon yenileme hakkını kaybeder.
- Yeniden başlayan süreçte yer değişikliği ve kurumsal satış yapılmaz.
- Sezon başından itibaren oynanan ilk 6 müsabaka için koltuklar kulübe devredilmiş sayılır; puanlar sezon sonunda hesaba işlenir ve sonraki yenilemede indirim olarak kullanılabilir.