Fenerbahçe kongrede Ali Koç’la devam dedi

Spor Servisi

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu dün gerçekleştirildi. Ülker Stadı’nda gerçekleştirilen Kongre’de Oy verme işlemleri saat 10.00’da başlarken 17.00’de tamamlandı. 27 bini aşkın kişinin oy kullandığı seçimleri 2018 ve 2021’in ardından üçüncü kez Ali Koç kazandı. Seçim sonucu belli olduktan sonra Ali Koç, Aziz Yıldırım’ın locasına gitti ve herkesle tokalaştı.

Tribünler "İki başkan el ele, hep beraber tribüne!" tezahüratlarının ardından adaylar, birlikte kürsüye çıkıp kongre üyelerini selamladı. Aziz Yıldırım burada yaptığı konuşmada "Sevgili Fenerbahçeliler, Fenerbahçe’ye yakışan bir kongre yaptık. Hepinize teşekkür ediyorum. Ben ve arkadaşlarım görevimizi yaptık, inşallah Sayın Ali Koç ve arkadaşları çizdiğimiz harita doğrultusunda Fenerbahçe’yi şampiyon yaparlar" dedi. Yıldırım konuşmasının ardından Ali Koç ile kucaklaştı. Ali Koç ise konuşmasına Aziz Yıldırım’a teşekkür ederek başladı. Kendisine güvenenleri utandırmamak için çalışacaklarını söyledi.