Fenerbahçe, Konya’da yarı final peşinde

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, yarın deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak.

Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final karşılaşmasında kazanan ekip, adını yarı finale yazdıracak. Sarı-lacivertliler, grup aşamasında Beşiktaş’ın da yer aldığı C Grubu’nu 9 puanla ikinci sırada tamamlayarak çeyrek finale yükselmişti.

ASENSIO OYNAYAMAYACAK

Fenerbahçe’de kritik mücadele öncesinde iki önemli eksik bulunuyor. Uzun süredir takımdan ayrı kalan Edson Alvarez ile Marco Asensio, Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.

İki ekip, Türkiye Kupası tarihinde daha önce üç kez karşı karşıya geldi. 2002-2003 sezonunda tek maçlı elemede Konyaspor sahasında 1-0 kazanarak tur atlayan taraf olmuştu.

2015-2016 sezonunda yarı finalde eşleşen iki takımın mücadelesinde ise Fenerbahçe, iki maçta aldığı 3-0 ve 2-0’lık galibiyetlerle finale yükselmişti.

Fenerbahçe, Konya deplasmanında hem yarı final biletini almak hem de sezonun ikinci yarısındaki çıkışını sürdürmek istiyor.