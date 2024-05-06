Fenerbahçe, Konya’dan firesiz dönmek istiyor

Spor Servisi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında bugün Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek. Ligde oynadığı 34 karşılaşmada 28 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertli takım, topladığı 89 puanla lider Galatasaray'ı takip ediyor.

Son deplasman mücadelesinde Sivasspor ile berabere kalan İsmail Kartal'ın ekibi, şampiyonluk yarışında kayıp yaşarken, bir sonraki hafta iç sahada derbi maçta Beşiktaş'ı 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Günün diğer karşıliması ise Antalyaspor ile Pendikspor arasında. Antalya’da oynanacak karşılaşmanın başlama saati 20.00.