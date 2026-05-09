Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanında: Muhtemel ilk 11'ler

Süper Lig’in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Teknik direktör Domenico Tedesco ile yolların ayrılmasının ardından iç sahada Başakşehir’i 3-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, Konya deplasmanında da kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.

Ligde 32 haftada 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, topladığı 70 puanla liderin 4 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, Konya’dan 3 puanla ayrılması halinde UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılım hakkını da garantileyecek.

Ev sahibi Konyaspor ise güçlü rakibi karşısında sahasında puan arayacak.

MUHTEMEL 11’LER

Konyaspor: Deniz, Andzouana, Nagalo, Adil, Berkan, Melih, Bjorlo, Deniz, Gonçalves, Olaigbe, Muleka

Fenerbahçe: Mert, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Musaba, Fred, Kerem, Talisca