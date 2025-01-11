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Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Ajans Haberleri
  • 11.01.2025 13:19
  • Giriş: 11.01.2025 13:19
  • Güncelleme: 11.01.2025 13:19
Kaynak: DHA
Fenerbahçe, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Fenerbahçe Süper Lig'in 19'uncu haftasında pazartesi günü deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yapan oyuncular, idmanı pas çalışmalarıyla sürdürdü. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak Konya’ya hareket edecek.

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