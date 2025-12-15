Fenerbahçe – Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11’ler

Fenerbahçe ile TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 16. haftasında karşı karşıya geliyor. Mücadele 15 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 20.00’de oynanacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmaya CHOBANI Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ev sahipliği yapacak.

Süper Lig’de iki ekip 49. kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe’nin bu eşleşmede belirgin bir üstünlüğü bulunurken, maç öncesinde gözler hem kritik puan mücadelesine hem de sahaya çıkması beklenen kadrolara çevrildi.

HIZLI BİLGİ Maç: Fenerbahçe – TÜMOSAN Konyaspor

Fenerbahçe – TÜMOSAN Konyaspor Gün: Pazartesi

Pazartesi Tarih: 15 Aralık 2025

15 Aralık 2025 Saat: 20.00

20.00 Kanal: beIN Sports 1

beIN Sports 1 Stat: CHOBANI Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

CHOBANI Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Hakem: Ozan Ergün

MAÇ NE ZAMAN?

Fenerbahçe – Konyaspor maçı, 15 Aralık 2025 Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma, Trendyol Süper Lig’in 16. hafta programı kapsamında futbolseverlerle buluşacak.

SAAT KAÇTA?

Mücadele 20.00’de başlayacak. Maç saatinde bir değişiklik bulunmuyor.

HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe – Konyaspor karşılaşması beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Yayın, beIN’in dijital platformları üzerinden de takip edilebilecek.

NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, İstanbul’da CHOBANI Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak. Fenerbahçe, Konyaspor’a karşı sahasında oynadığı lig maçlarında tarihsel olarak güçlü bir performans ortaya koydu.

MUHTEMEL 11’LER

Teknik ekiplerin son antrenman ve planlamalarına göre sahaya çıkması beklenen kadrolar şöyle:

Fenerbahçe muhtemel 11

Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, Asensio, Talisca, Oğuz, Kerem, Duran.

Konyaspor muhtemel 11

Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Yasir, Guilherme, Jin-Ho Jo, Melih, Bjorlo, Bardhi, Muleka, Umut.

MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

Fenerbahçe ile Konyaspor ligde bugüne kadar 48 kez karşılaştı. Bu maçlarda Fenerbahçe 36 galibiyet alırken, Konyaspor 8 kez kazandı. İki ekip arasındaki 4 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Rekabette Fenerbahçe 124 gol atarken, kalesinde 52 gol gördü. Sarı-lacivertliler, Konyaspor’a karşı ligde oynadığı son 5 maçta yenilmedi; bu süreçte 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

İki takım arasında oynanan en gollü ve en farklı maç, 2023–2024 sezonunun ilk yarısında Kadıköy’de oynandı. Fenerbahçe’nin 7-1 kazandığı karşılaşma, rekabet tarihinin en çarpıcı skorlarından biri olarak kayıtlara geçti.

KISA BİLGİLER