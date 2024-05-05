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Fenerbahçe, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Ajans Haberleri
  • 05.05.2024 15:42
  • Giriş: 05.05.2024 15:42
  • Güncelleme: 05.05.2024 15:42
Kaynak: AA
Fenerbahçe, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.

İdman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde 2 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenmanın son bölümünde ise taktiksel ve bireysel çalışmalar yapıldı.

Fenerbahçe, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Konya'ya gidecek.

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