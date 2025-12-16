Fenerbahçe, Konyaspor’u rahat geçti ve yeniden ikinci sıraya yerleşti

- Sarı-lacivertliler ligde namağlup devam ediyor

- Fenerbahçe ligde 2 maç aradan sonra kazandı

- - Sarı-lacivertli ekip, Tedesco ile istatistiklerde zirvede

- Fenerbahçe’nin en golcüsü Anderson Talisca

- Asensio’dan ligde son 8 maçta 10 gole katkı

- Mert Müldür ilk golünü attı

- Duran ve Brown devam edemedi

Doğukan DEMİRKIRDI / İSTANBUL, (DHA)- FENERBAHÇE, Süper Lig’in 16’ncı haftasında sahasında ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor’u 4-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından puanını 36 yapan sarı-lacivertliler, 1 haftalık aranın ardından tekrar ikinci sıraya yerleşti ve zirve takibini sürdürdü.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 16’ncı haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor’u konuk etti. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan mücadelede hakem Ozan Ergün düdük çaldı. Ozan Ergün’ün yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Anıl Usta üstlendi.

Maça topu kontrol ederek başlayan Fenerbahçe, 28’in dakikada Anderson Talisca’nın penaltıdan attığı golle öne geçti. 30’uncu dakikada Mert Müldür ile farkı 2 yapan sarı-lacivertlilerde 37’nci dakikada bir kez daha Anderson Talisca sahneye çıktı ve ilk yarı 3-0 sona erdi. 87’nci dakikada fileleri havalandıran Marco Asensio maçın skorunu belirledi: 4-0.

SARI-LACİVERTLİLER LİGDE NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR

Sahasında ağırladığı Konyaspor’u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, ligde yoluna namağlup olarak devam ediyor. 16 karşılaşmada 10 galibiyet ve 6 beraberlik alan sarı-lacivertliler, 36 puan topladı. Fenerbahçe bu maçlarda rakip ağlara 36 gol gönderirken kalesinde 14 gol gördü. Öte yandan sarı-lacivertliler, Galatasaray ile birlikte ligin en golcü takımı konumunda.

FENERBAHÇE LİGDE 2 MAÇ ARADAN SONRA KAZANDI

Süper Lig’in 16’ncı haftasında Konyaspor’u 4-0’lık skorla geçen Fenerbahçe, 2 maç aranın ardından galip geldi. 14’üncü haftada Galatasaray ile 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, 15’inci haftadaki RAMS Başakşehir FK maçında da sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılmıştı.

SARI-LACİVERTLİLER, TEDESCO İLE İSTATİSTİKLERDE ZİRVEDE

Fenerbahçe, teknik direktör Domencio Tedesco’nun göreve gelmesinin ardından istatistiklerde zirvede yer alıyor. 8 Eylül’de sözleşme imzalayan 40 yaşındaki teknik adam yönetiminde 30 puan toplayan sarı-lacivertliler, en çok puan toplayan takım oldu. Bu dönemde 30 gol ile en çok gol atan takım konumundaki Fenerbahçe, 246 şut ile en çok şutu çekti. 246 şutta 96 isabet bulan Fenerbahçe, bu alanda da zirvede yer aldı.

FENERBAHÇE’NİN EN GOLCÜSÜ ANDERSON TALISCA

Sarı-lacivertli ekibin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, takımın en golcüsü konumunda yer alıyor. Konyaspor karşısında fileleri 2 kez havalandıran Talisca, Süper Lig’de 8 gol ve 1 asistlik performans sergilerken UEFA Avrupa Ligi’nde ise 4 gol atıp 1 asist yaptı. UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü Eleme Turu’nda Feyenoord’a karşı da 1 gol kaydeden Anderson Talisca, toplamda 16 maçta 13 gol attı ve 1 asist yaptı.

ASENSIO’DAN LİGDE SON 8 MAÇTA 10 GOLE KATKI

Fenerbahçe’nin İspanyol futbolcusu Marco Asensio, Konyaspor karşısındaki 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Asensio bu maçın ardından Süper Lig’deki son 8 maçta 6 gol ve 4 asistle 10 gollük katkıya ulaştı. 29 yaşındaki futbolcu, ligin geride kalan kısmında 7 gol ve 4 asist yaptı.

MERT MÜLDÜR BU SEZON İLK GOLÜNÜ ATTI

Sarı-lacivertli ekibin 27 yaşındaki sağ beki Mert Müldür, Konyaspor karşısında takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Mert Müldür, bu sezon 14’üncü maçında ilk golünü attı.

DURAN VE BROWN DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçe’nin Konyaspor’u konuk ettiği maçta sakatlık yaşayan Jhon Duran ve Mert Müldür karşılaşmaya devam edemedi. Archie Brown, 55’inci dakikada yerini Levent Mercan’a bırakırken, Jhon Duran’ın yerine ise 67’nci dakikada Sebastian Szymanski oyuna girdi. İki oyuncunun son durumu yapılacak olan kontrollerin ardından belli olacak.

TRİBÜNLERDEKİ BOŞLUKLAR DİKKAT ÇEKTİ

Fenerbahçe’nin Konyaspor’u konuk ettiği maçta tribünlerdeki boşluklar dikkat çekti. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanan mücadeleyi 28 bin 317 biletli seyirci takip etti.