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Fenerbahçe, Kopenhag’a geldi

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5'inci maçında yarın Danimarka temsilcisi Noerdsjaellend ile karşılaşacak Fenerbahçe, Kopenhag’a geldi.

Ajans Haberleri
  • 29.11.2023 17:11
  • Giriş: 29.11.2023 17:11
  • Güncelleme: 29.11.2023 17:11
Kaynak: DHA
Fenerbahçe, Kopenhag’a geldi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5'inci maçında yarın TSİ 23.00'te Danimarka ekibi Noerdsjallend ile karşılaşacak.

Farum kasabasındaki Right to Dream Park'ta oynanacak maç öncesinde sarı-lacivertli kafile Kopenhag’a ulaştı. Fenerbahçe kafilesini havalimanında Sarı-lacivertli taraftarlar karşıladı.

Taraftarların fotoğraf çekilme isteğini kırmayan futbolcular, ardından havalimanından ayrılarak konaklayacakları otele geçti. 

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