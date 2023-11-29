Fenerbahçe, Kopenhag’a geldi
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5'inci maçında yarın Danimarka temsilcisi Noerdsjaellend ile karşılaşacak Fenerbahçe, Kopenhag’a geldi.
Kaynak: DHA
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5'inci maçında yarın TSİ 23.00'te Danimarka ekibi Noerdsjallend ile karşılaşacak.
Farum kasabasındaki Right to Dream Park'ta oynanacak maç öncesinde sarı-lacivertli kafile Kopenhag’a ulaştı. Fenerbahçe kafilesini havalimanında Sarı-lacivertli taraftarlar karşıladı.
Taraftarların fotoğraf çekilme isteğini kırmayan futbolcular, ardından havalimanından ayrılarak konaklayacakları otele geçti.
Sıradaki Haber