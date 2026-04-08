Fenerbahçe, kritik maçta Real Madrid karşısında

Euroleague’de 37. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, sahasında Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak müsabaka saat 20.45’te başlayacak.

Son haftalarda form düşüşü yaşayan sarı-lacivertliler, ligde oynadığı son 4 maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe Beko, son olarak deplasmanda Hapoel'i 95-80 kaybetti.

İLK MAÇI REAL MADRID KAZANMIŞTI

Geride kalan 36 haftada 23 galibiyet ve 13 mağlubiyet elde eden İstanbul temsilcisi, haftaya 3. sırada girdi. Sezonun ilk yarısında İspanya’da oynanan karşılaşmayı ise Real Madrid 84-58 kazanmıştı.

Fenerbahçe, sahasında alacağı galibiyetle play-off biletini doğrudan alacak. Olası bir mağlubiyet durumunda ise diğer karşılaşmaların sonuçlarına bağlı olarak ilk 6’daki yerini koruyarak normal sezon tamamlanmadan play-off’u garantileme ihtimali bulunuyor.