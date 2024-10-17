Fenerbahçe kritik virajda 22 günde 6 maça çıkacak

Spor Servisi

Süper Lig’de zirve yarışını sürdüren ve UEFA Avrupa Ligi’nde de yoluna devam eden Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle verilen ara sonrası yoğun bir fikstüre girecek. Sarı-lacivertliler, iki kulvarda 22 günde 6 kritik maç oynayacak.

Süper Lig’de ilk 7 haftada 16 puan toplayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde de 2 karşılaşmada 4 puan elde etti.

Ligde çıktığı son 23 deplasman maçında yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, 20 Ekim Pazar günü Samsunspor’a konuk olacak. 4 gün sonra UEFA Avrupa Ligi’nde Manchester United ile karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, 27 Ekim’de Bodrum FK ile evinde kozlarını paylaşacak. Sahasındaki 2 müsabakanın ardından Kanarya, 3 Kasım’da Trabzonspor ile 7 Kasım’da ise AZ Alkmaar ile oynayacak. Fenerbahçe, Hollanda’daki mücadelenin 3 gün sonrasında bu kez ligde Sivasspor’u ağırlayacak.