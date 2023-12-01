Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, antrenman öncesi takımla toplantı yaptı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 14'üncü haftasında 4 Aralık Pazartesi günü sahasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmandan önce Başkan Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci, takımla bir toplantı yaptı. Dün akşam alınan mağlubiyetin kabul edilemez olduğunu ifade eden Ali Koç, takımın böyle bir maçın ardından büyük bir reaksiyon göstermesini beklediğini oyunculara iletti. Takım olarak birlikte kaybedip, birlikte kazanıldığının altını çizen Başkan Ali Koç, takımda yüksek kariyerli ve tecrübeli oyuncuların bulunduğunu, onların önderliğinde yeniden bir galibiyet serisi yakalayan takım kimliğine bürüneceklerine inandığını söyledi.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde dün Nordsjaelland ile oynanan maçta ilk 11’de görev alan oyuncular ise antrenmanı yenilenme çalışmasıyla noktaladı. Brezilyalı orta saha Fred, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Sarı-lacivertliler, Sivasspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.



