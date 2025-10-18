Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı: Tansiyon yükseldi

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı.

Kalamış'ta bulunan Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki toplantıya, kulüp başkanı Sadettin Saran, eski başkanlar Ali Koç ve Aziz Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri ve yüksek divan kurulu üyeleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından toplantının açılış konuşmasını yapan yüksek divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu, sarı-lacivertli kulübün yaşayan 4 başkanından 3'ünün salonda bulunduğunu belirterek tarihi bir an yaşandığını vurguladı.

Gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkan seçilen Sadettin Saran ve ekibini tebrik eden Mosturoğlu, "Sayın Sadettin Saran, kulübümüzün 38. başkanı oldu. Kendisini ve yönetim kurulunu tebrik ediyor, madalyaların ve kupaların kazanılacağı başarılı bir dönem diliyorum." ifadelerini kullandı.

Olağan olmayan bir tarihte olağanüstü seçimli genel kurula gidildiğini ve bu sürecin sorunsuz geçildiğini dile getiren Mosturoğlu, "Nisan ayından itibaren kulübümüz ve camiamız son derece sıkıntılı günler yaşamaya başlamıştı. Tüzükte seçim için belirlenmiş takvim işlerken, son derece karmaşık bir durumu çözerek çok adaylı seçimin önünü açtık. Seçim organizasyonunda görev alan herkese teşekkür ediyorum. Kusursuz seçim süreci, sayın Sadettin Saran ve sayın Ali Koç'un, yüksek divan kurulu başkanlığı çerçevesinde gerçekleştirdiği önceden belirlenen ilkeler ve ortak akılla yürütülmüştür. Sonuçların çok az bir farkla belirlenmiş olması, kulübümüzün geldiği demokratik olgunluk anlamında da önemlidir. Sayın Ali Koç'un sergilediği demokratik olgunluk, sayın Sadettin Saran ve ekibinin gösterdiği ölçülü sevinç ile her iki başkanın birlik, beraberliğe yönelik sergilediği irade, camianın görmeyi arzu ettiği tablonun doğmasına vesile olmuştur." açıklamasında bulundu.

"AÇIK ŞEKİLDE ANLATILMALIDIR"

Olağanüstü seçimli genel kurulda kongre üyelerinin oy çokluğuyla reddettiği 11, 12 ve 13. maddelere değinen Şekip Mosturoğlu, 25 Ekim'de yapılacak olağanüstü genel kurulda istenilen yetkilerin iyi anlatılması gerektiğinin altını çizdi.

Yetkilerin torba şekilde verilmesinin ret kararında etkili olduğunu dile getiren Mosturoğlu, şunları söyledi:

"Üyelerimiz, kulübümüzün mali durumuna ilişkin tatmin edici açıklama yapılmasını beklemektedir. Genel kurula katılan üyelerimizin, bu yetkilerin ne için istendiğini bilmesi, bu yetkilerin kulüp menfaatlerine uygun olup olmadığını karar vermesi, tüzüğün verdiği görevdir. Bu yetkilerin gerekçelerinin net şekilde ve hangi projelerde kullanılacak olması açık şekilde anlatılmalıdır. Üyelerin çoğunluğu tarafından ortaya konan bu irade genel kurul kararıdır. Bu toplantıda yönetim kurulumuz sizlere kapsamlı bilgiler sunacaktır."

BORÇ AÇIKLANDI

Fenerbahçe'nin toplam borcu 395 milyon Euro olarak açıklandı.

Öte yandan 1 Haziran 2025 - 31 Ağustos 2025 arası dönem karı 179 milyon TL olarak duyuruldu.

LOBİ FAALİYETLERİ FENERBAHÇE'NİN ZARARINAYDI

Toplantıda konuşan Ali Koç, "Tüm Fenerbahçelileri sevgi ve saygı ile selamlıyorum... Başkanlık değişimi yaşadık, bir taraftar olarak ilk defa karşınıza çıkıyorum. Seçim sonuçları hayırlı ve uğurlu olsun. Bir demokrasi şöleni yaşadık. Sonuçlar birbirine yakın olsa bile diğer camialara örnek olacak seçim yaptık. Emeği geçen herkese teşekkürler. Devir teslimi yakışır şekilde yaptık. Sadettin Saran ve ekibi de yakışır şekilde devir teslimi aldı. Başkan ve yönetim kurulu arkadaşlarıyla, açık ve şeffaf şekilde görüştük ve bili paylaştık. Bu çok önemli.

Sadettin Saran ve ekibini bir kez daha tebrik ediyorum. Yolumuz açık, şansımız bol olsun. Bizim görevimiz yeni başkana ve yönetime destek olmak" dedi.

Konuşmasına devam eden Ali Koç, "Seçim günü yönetime izin verilmesi gereken maddelerin ısrarla önemli olduğunu söyledik. Kulübün faaliyetlerin kitleneceğini söyledik. O günün atmosferiyle bunlar geçmedi. Hesap bizim kazanmamız üzerindeydi ve kazanmamız halinde bizi kitlemekti. Bunun ne kadar zararlı olduğunu gördük. Yedi kez onaylandı, sekizinci de reddedildi. Süreç gereksiz yere uzadı. Bunun için lobi yapmak, insanların kafasını karıştırmak Fenerbahçe'ye kötülük yapmaktır. Murat Bey hisse satmama gibi düşüncelerinin olduğunu söyledi. Bizim de böyle bir amacımız olmayacaktı. Sermaye artışı için de bu izinler önemli. 4.8'lik hisse konusu var, sanki ben almışım gibi ve sanki gizli gibi... Citibank ile bu anlaşma yapıldı. Altında art niyet aranmasının amacı nedir? Geçmişte çok daha büyük oranda hisse satıldı ama yaprak kımıldamadı! Banka borçları ve futbolcu maaşları, diğer ihtiyaçlar için bu para kullanıldı. 4.8'i satınca yaygara kopartıldı, bu yaygarayı kopartanlar herkesin malumu" ifadelerini kullandı.

AZİZ YILDIRIM ALİ KOÇ'A CEVAP VERDİ

Konuşmak için kürsüye çıkan Aziz Yıldırım, "Ali Bey konuştu, çok iyi konuştun Ali! Hep içinde kalan Aziz Yıldırım'ı dışa vuruyorsun, yapma! 'Fenerbahçe kötü olsun' dediysem şerefsizim! Bunu bize ima edenler de şerefsizdir! Hayatımızı Fenerbahçe'ye verdik, pencere yoktu hapiste! Hiç şikayetçi olmadım! Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istiyorum. Çocuklar ağlamasın diye aday oldum. Çocuklar ağlıyor, benim kızım ağlıyor! Ayıp! Bizim söylediklerimizi yanlış anlamayın. Fenerbahçe'nin kötülüğünü ben ister miyim? Bugün konuştuğunuz, 'Satalım' dediğiniz her şeyi biz aldık! Her şeyi anlatacağım! Bu maddeleri reddedeceğimi söyledim, kimseye çağrı yapmadım. Murat Bey burada masal anlattı! Kulübün mallarını neden satıyorsunuz? Hepsini biz aldık. Bazılarını kulüp parasıyla, bazılarını cebimizdeki para ile aldık!" dedi.

Konuşmasına devam eden Aziz Yıldırım, "Ben yetki aldım ama Fenerbahçe'nin malını satmadım, arsa aldım! 200 Milyon doların üstünde arsa geliri var. Siz de arsa alın, kulübe bırakalım. 10 sene uğraştım, üniversite kurdum. Fenerbahçe Üniversitesi hangi şartlarda Medicana'ya verildi? Kim biliyor? Onun için korkuyoruz izin vermeye. İncek kiraya verildi, hangi şartlarda verildi? Anlatın, bilelim. Fenerbahçe yararınaysa, neden karşı çıkalım? 8 tane villa vardı, üzerine hikayeler anlattınız... Sattınız. Fenerbahçe'nin bunların satışına ihtiyacı mı vardı? Suadiye'de iki ev vardı, neden sattınız? Bilen var mı? Bu yüzden veto edeceğimi söylüyorum. Kafanız almıyor, 1 Milyon Üye projesini neden yaptık? Bu proje kapsamında Edirne'de inşaat yaptık. Orayı yapmaya talibim. Kayseri'de yarım kalan yerimiz var. Toplayalım parayı aramızda, yapalım. Antalya'da yapılan yerleri derneklere verin, çalışsın. Sapanca'da değeri biçilmiyor... Gerekirse dışarıdan toplanıp gücümüz yettiğince yapalım." sözlerini sarf etti.

TANSİYON YÜKSELDİ

Hamdi Akın, Aziz Yıldırım'ın arsalarla ilgili sözlerine yanıt verdi. Aziz Yıldırım, Hamdi Akın'a tepki gösterdi. Sonrasında Divan Kurulu'nda tansiyon yükseldi.