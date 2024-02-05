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Fenerbahçe, kupada Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 05.02.2024 15:25
  • Giriş: 05.02.2024 15:25
  • Güncelleme: 05.02.2024 15:25
Kaynak: AA
Fenerbahçe, kupada Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 7 Şubat Çarşamba günü Gaziantep FK'ye konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

İki grup halinde pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel organizasyonlarla sona erdi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

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