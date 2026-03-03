Fenerbahçe kupada kader maçına çıkıyor

Türkiye Kupası C Grubu’nda dördüncü ve son hafta heyecanı yaşanıyor. Fenerbahçe, yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak.

Sarı-lacivertliler için bu karşılaşma sadece bir grup maçı değil, aynı zamanda sezonun kırılma anlarından biri. Süper Lig’de üst üste iki maçta puan kaybeden ve Avrupa kupalarına veda eden Fenerbahçe, kupayı hem moral hem de hedef olarak önünde tutmak istiyor.

Kupaya evinde Beşiktaş mağlubiyetiyle başlayan sarı-lacivertliler, ardından Beyoğlu Yeni Çarşı ve Erzurumspor FK karşılaşmalarını kazanarak toparlanmıştı. Ancak grupta 3. sırada bulunan Fenerbahçe’nin doğrudan üst tura yükselebilmesi için bu maçtan galibiyetle ayrılması gerekiyor.

Beraberlik ya da olası bir puan kaybı, sarı-lacivertlilerin kupaya erken veda etmesi anlamına gelebilir.

BEŞ ÖNEMLİ EKSİK

Fenerbahçe, zorlu deplasmana ciddi eksiklerle gidiyor. Sakatlıkları bulunan Milan Skriniar, Edson Alvarez, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo forma giyemeyecek.

Savunma ve orta saha hattındaki bu eksikler, teknik heyetin rotasyon planını doğrudan etkileyecek.

KRİZDEN ÇIKIŞ MAÇI OLARAK GÖRÜLÜYOR

Fenerbahçe için Gaziantep deplasmanı, yalnızca tur bileti değil, aynı zamanda sezonun psikolojik eşiklerinden biri. Üst üste yaşanan puan kayıpları sonrası eleştirilerin odağında olan sarı-lacivertliler, kupada hata yapmadan yoluna devam etmek istiyor.

Bu maçtan alınacak olası bir galibiyet, hem takım üzerindeki baskıyı azaltacak hem de sezonun geri kalanı için yeni bir başlangıç kapısı aralayacak.