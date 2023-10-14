Fenerbahçe, kuvvet çalışması yaptı

Milli arada hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, salonda kuvvet çalışması yaptı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 9. haftasında Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan çalışma salonda gerçekleştirildi.

Günün ilk idmanında ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon, core ve kuvvet çalışmaları yapıldı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.