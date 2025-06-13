Fenerbahçe, Kyle Walker için resmî teklif yaptı

Fenerbahçe, transfer çalışmaları için gözünü dünyaca ünlü bir isme çevirdi.

Bright Osayi-Samuel ile sözleşme yenilemeyen Fenerbahçe, sağ bek pozisyonu ise Kyle Walker'ın takımı Manchester City'e resmî teklif yaptı.

Yağız Sabuncuoğlu, sarı-lacivertli kulübün 35 yaşındaki İngiliz sağ bek için Manchester City'e resmî transfer teklifi yaptığını yazdı.

Manchester City'den geçen sezonun ikinci yarısında Milan'a kiralanan 35 yaşındaki Walker, sezonun sona ermesiyle birlikte İngiliz ekibine geri döndü.

Kyle Walker'ın, Manchester City ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Kyle Walker, Manchester City ve Milan'da geride kalan sezonda toplamda 34 maçta süre buldu.