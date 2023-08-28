Fenerbahçe, Lefke Cup U15 şampiyonu belli oldu

Bilecik’in Osmaneli İlçesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Osmaneli Belediye Başkanlığının ortaklaşa tertip etmiş olduğu Lefke Cup U15 turnuvası, 4 gün boyunca oynanan güzel maçlarından ardından, pazar günü yapılan final müsabakası ile sona erdi.

Bilecik’in Osmaneli İlçesinde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Osmaneli Belediye Başkanlığının ortaklaşa tertip etmiş olduğu Lefke Cup U15 turnuvası, 4 gün boyunca oynanan güzel maçlarından ardından, pazar günü yapılan final müsabakası ile sona erdi.

Galatasaray, Fenerbahçe, Yukatel Adanademir Spor, Rams Başakşehir FK, Fatih Karagümrük Spor, Pendikspor, Sakaryaspor ve ev sahibi 1308 Osmaneli Belediye spor 15yaş altı takımlarının yer aldığı turnuvayı, finalde Başakşehir’i 4-3 yenen Fenerbahçe kazandı.

Turnuvanın final maçında Fenerbahçe ve Rams Başakşehir FK takımları karşı karşıya geldi. Büyük bir rekabetin yaşandığı mücadele sonunda Fenerbahçe, rakibini penaltılarda mağlup ederek şampiyonluk unvanını kazandı. Sahada sergiledikleri üstün performansla taraftarlarını gururlandıran Fenerbahçe oyuncuları, büyük bir coşkuyla kupayı kaldırdı.

Kupa töreninde konuşan Belediye Başkanı Münür Şahin “TFF U15 Lefke Cup 2023" Turnuvası’nın başarılı bir şekilde sona erdiğini ve katılan tüm takımları tebrik ederek, sporun birleştirici gücüne bir kez daha tanıklık ettiğimiz bu özel etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Şampiyon Fenerbahçe takımına kupa ve madalyalarını takdim eden Bilecik Valisi Şefik Aygöl; “Kıymetli spor severler özellikle bu turnuvaya katılan bütün takımları tebrik ediyorum. Spor malumunuz dostluk kardeşlik demektir. Bugün bunun en güzel örneğini de Osmaneli İlçemizde gösterdik. Ben katılan tüm takımları tebrik ediyorum her yarışmanın sonuncunda ödüller var bugünde bu ödülleri vermek için ve güzel oynanan maçları izlemek için burada toplanmış bulunmaktayız. Bu misafir takımlara ev sahipliği yapan Kaymakamımızı ve Belediye Başkanımızı kutluyorum spora vermiş oldukları desteklerden dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.