Fenerbahçe, lig sonuncusu Karagümrük karşısında ümitlerini yitirdi

Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Karagümrük’e galibiyeti getiren goller 15. dakikada Bartuğ Elmaz ve 45+1. dakikada Serginho’dan geldi.

Bu sonuçla Fenerbahçe ligde bu sezon ilk kez sahadan mağlup ayrılırken 57 puanda kaldı. Ligin son sırasında yer alan Fatih Karagümrük ise dördüncü galibiyetini alarak puanını 17’ye yükseltti.

Karşılaşmada ilk tehlikeli şut 8. dakikada Fenerbahçe’den geldi. Fred’in uzaktan yaptığı vuruş üstten auta çıktı.

GOL BARTUĞ ELMAZ'DAN

Ev sahibi ekip ise 15. dakikada öne geçti. Köşe vuruşu sonrası ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Bartuğ Elmaz’ın vuruşu ağlarla buluştu. Genç futbolcu böylece Süper Lig kariyerindeki ilk golünü eski takımına karşı kaydetti.

Fenerbahçe, ilk yarının ilerleyen bölümünde beraberlik için baskı kurmaya çalışsa da net fırsatlar üretmekte zorlandı. 35. dakikada Cherif’in ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşu kaleci Grbic kontrol etti.

İKİNCİ GOL İLK YARININ SONUNDA

Karagümrük ise ilk yarının uzatma dakikalarında farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Lichnovsky’nin kafayla arka direğe indirdiği topu Serginho yakın mesafeden tamamladı ve skoru 2-0 yaptı.

İkinci yarıya Fenerbahçe dört oyuncu değişikliğiyle başladı. Brown, Musaba, Asensio ve Nene oyuna dahil olurken Mert Müldür, Fred, İsmail Yüksek ve Kerem Aktürkoğlu kenara geldi.

Sarı-lacivertliler ikinci yarıda daha fazla topa sahip olsa da savunmada dikkatli oynayan Karagümrük karşısında aradığı golü bulamadı.

KARAGÜMRÜK 3'ÜNCÜ GOLE YAKLAŞTI

52. dakikada Karagümrük üçüncü gole yaklaştı. Tiago Çukur’un pasında Serginho kaleci Mert Günok ile karşı karşıya kaldı ancak tecrübeli kaleci gole izin vermedi. Fenerbahçe’nin en ciddi girişimlerinden biri ise 71. dakikada Musaba’nın ceza sahası dışından yaptığı vuruş oldu ancak Grbic topu kontrol etti.

Karşılaşmanın kalan bölümünde skor değişmedi ve Fatih Karagümrük sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco, Samsunspor maçında gördüğü kart nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip etti. Takımın başında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yer aldı.

Sarı-lacivertliler ligde gelecek hafta Gaziantep FK’yı Kadıköy’de konuk edecek. Fatih Karagümrük ise Kayserispor deplasmanına gidecek.