Fenerbahçe, ligdeki ilk 3 puanını 3 golle aldı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Kocaelispor ile karşılaşan Fenerbahçe mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Güncel
  • 23.08.2025 23:52
  • Giriş: 23.08.2025 23:52
  • Güncelleme: 23.08.2025 23:54
Kaynak: ANKA
AA

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta maçında Fenerbahçe evinde Kocaelispor'u ağırladı. Mehmet Türkmen'in yönettiği karşılaşma saat 21.30'da başladı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Milan Skriniar, 51. dakikada Archie Brown ve 76. dakikada Anderson Talisca kaydetti.

Konuk ekip Kocaelispor'un tek golüne ise 22. dakikada Bruno Petkovic imzasını attı.

