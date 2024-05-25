Fenerbahçe, ligin son haftasında İstanbulspor’u konuk edecek

Fenerbahçe, ligin son haftasında İstanbulspor’u konuk edecek. Fenerbahçe kendi maçını kazanması, Galatasaray'ın ise deplasmanda Konyaspor'a mağlup olması halinde şampiyon olacak.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 38’inci ve son haftasında yarın İstanbulspor’u ağırlayacak. Ülker Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak olan karşılaşmada hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Sarı-lacivertli ekip, karşılaşmadan galip ayrılması ve Konyaspor’un da Galatasaray’ı mağlup etmesi durumunda sezonu şampiyon tamamlayacak.

Fenerbahçe, Süper Lig’de 37 hafta sonunda aldığı 30 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 96 puan toplayarak son haftaya ilk sıradaki Galatasaray’ın 3 puanda ardında 2’nci sırada girdi.

Ligin 37’nci haftasındaki ‘ya tamam ya devam’ maçında Galatasaray’ı deplasmanda 10 kişi kaldığı maçta 1-0 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, şampiyonluk ümidini son haftaya taşıdı. Fenerbahçe’nin şampiyonluk ipini göğüslemesi için İstanbulspor karşısında 3 puanı alması, Konyaspor’un da Galatasaray’ı kendi sahasında mağlup etmesi gerekiyor. Bunun dışındaki bütün senaryolarda sezonu Galatasaray şampiyon olarak tamamlayacak.

Fenerbahçe’de İstanbulspor maçı öncesi sakat ve cezalı oyuncuların sayısının fazla olması teknik heyeti düşündürüyor. Sarı-lacivertli ekipte kırmızı kart cezalısı Alexander Djiku, sarı kart cezalısı Michy Batshuayi ile birlikte Galatasaray maçının ardından PFDK’nın 5 maç ceza verdiği Mert Hakan Yandaş, 3 maç ceza alan İrfan Can Eğribayat ve 1 maçla cezalandırılan Jayden Oosterwolde, İstanbulspor karşısında takımını yalnız bırakacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Serdar Aziz ve Rade Krunic’in yanı sıra sakatlıklarını atlatıp saha çalışmalarına başlayan İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek de bu maçta forma giyemeyecek. Cengiz Ünder’in oynama durumu ise bir hayli düşük görünüyor.

SÜPER LİG’DE 50’NCİ MAÇ

Fenerbahçe ile İstanbulspor, Süper Lig’de 50’inci kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 4 karşılaşmada sarı-lacivertli ekip, 35 galibiyet elde ederken 7 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. İstanbulspor ise sahadan 7 kez galibiyetle ayrıldı. Oynanan maçlarda Fenerbahçe, 92 gol atarken; İstanbulspor 32 kez fileleri havalandırdı.

SON MAÇLARDA GOL SAYILARI DİKKAT ÇEKİYOR

İki takım arasında oynanan son 6 karşılaşmada toplam 32 gol atıldı. Bu 6 karşılaşmanın 1 tanesinde 7, 2 tanesinde 6, 1 tanesinde 5, 2 tanesinde ise 4 gol çıktı. Bu karşılaşmalarda sarı-lacivertli ekip, rakip filelere 23 gol bırakırken, İstanbulspor 9 gol atma başarısı gösterdi.

İSMAİL KARTAL’IN 11 İÇİN SEÇENEKLERİ AZALDI

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın İstanbulspor karşısında 11’i oluşturmak için elinde özellikle orta saha anlamında çok fazla seçenek bulunmuyor. PFDK’nın açıkladığı cezaların ardından Mert Hakan Yandaş’ın da İstanbulspor karşısında oynamayacak olmasından dolayı 11’deki 3 Türk oyuncu tercihi için de seçenekler hayli azaldı.

Cengiz Ünder’in oynayamaması durumunda kadrodaki 3 Türk oyuncunun Mert Müldür, Çağlar Söyüncü ve Ferdi Kadıoğlu olması kesin gözüküyor. Bu durumda Bright Osayi-Samuel’in sağ önde görev alma ihtimali bulunuyor. Orta sahada kanat pozisyonunda bir diğer alternatif ise Joshua King. Djiku’nun cezalı, Krunic’in sakat, İsmail Yüksek’in ise bireysel çalışmalara yeni başlamasından dolayı Fred’in yanında ise Miha Zajc’ın görev alması bekleniyor. Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i şu şekilde;

Livakovic- Mert Müldür, Becao, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Zajc, Fred, Osayi-Samuel (King), Szymanski, Tadic, Dzeko.