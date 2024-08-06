Fenerbahçe, Lille'e 2-1 mağlup oldu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Fransız ekibi Lille'e 2-1 mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Lille’e uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 mağlup oldu.

Lille'in galibiyet gollerini 12. dakikada Tiago Santos ile 90+1. dakikada Zhegrova attı. Fenerbahçe'nin tek sayısını 80. dakikada maça ikinci yarıda giren İrfan Can Kahveci kaydetti.



Bu sonucun ardından deplasmanda rakibine boyun eğen Fenerbahçe, tur için ümidini İstanbul'a bıraktı.



Fenerbahçe bu maçın rövanşında Lille ile 13 Ağustos Salı günü Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.