Fenerbahçe, Lille maçı hazırlıklarını sürdürdü

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Fransa temsilcisi Lille ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Ajans Haberleri 03.08.2024 15:07 Giriş: 03.08.2024 15:07

Güncelleme: 03.08.2024 15:07 Kaynak: İHA

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