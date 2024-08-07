Fenerbahçe-Lille Maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe-Lille rövanş maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta yayınlanacağı soruları netlik kazandı. Fenerbahçe maçı şifresiz mi yayınlanacak sorusu da yanıt buldu.

Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turunda Fransız temsilcisi Lille karşısında 2-1 kaybeden Fenerbahçe, serinin ikinci maçına hazırlanıyor. Fenerbahçe-Lille maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta soruları da netleşti.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Temsilcimiz Fenerbahçe, Lille karşısında iki farklı skorla galip gelirse Şampiyonlar Ligi Play Off turuna katılmaya hak kazanacak. Fenerbahçe’nin tek farklı kazanması halinde maç uzatmalara gidecek. Beraberlik ya da yenilgi durumlarında ise Fenerbahçe elenerek yoluna Avrupa Ligi’ne katılmak için play off aşaması oynayacak.

FENERBAHÇE-LİLLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Lille maçı 13 Ağustos günü saat 20.00’de Kadıköy’de Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak.

FENERBAHÇE LİLLE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Lille maçı şifresiz mi sorusu da netlik kazandı. Fenerbahçe-Lille Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme rövanş maçı, Exxen platformu üzerinden canlı olarak izlenebilecek. İzleyicilerin maçı izleyebilmeleri için platforma üye olmaları gerekiyor.

FENERBAHÇE HANGİ YILLARDA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NE KATILDI?

Fenerbahçe ilk kez 1996-1997 sezonu olmak üzere 6 kez Şampiyonlar Ligi’ne katılım başarısı gösterdi. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde 40 maçta 10 galibiyet elde etti.