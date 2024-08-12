Fenerbahçe-Lille rövanş maçı yarın

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Fransa'nın Lille ekibini ağırlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin rövanş maçı yarın saat 20.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak.

İki takım ÜLKER Stadyumu'nda karşı karşıya gelirken, maçı İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. Sanchez'in yardımcılığını Inigo Prieto ve Juan Lopez Mir yapacak. Maçta dördüncü hakemlik görevini ise Guillermo Cuadra üstlenecek.

Fenerbahçe ilk maçta Lille deplasmanından 2-1 mağlup ayrılmıştı. Fenerbahçe, Lille'e elenmesi halinde bir alt lig olan Avrupa Ligi'nde mücadeleye devam edecek. Ancak Lille'i mağlup ederse Play-Off etabında Slavia Prag- Union SG müsabakasının kazananı olacak.