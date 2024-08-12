Fenerbahçe-Lille Şampiyonlar Ligi rövanş maçı ne zaman?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turunda Fransız temsilcisi Lille ile karşılaşıyor. Karşılaşmanın saati ve Fenerbahçe-Lille maçı hangi kanalda sorusu yanıt buldu.

FENERBAHÇE-LİLLE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

2-1’in rövanşında Fenerbahçe-Lille maçı 13 Ağustos Salı günü saat 20.00’da yayınlanacak.

FENERBAHÇE-LİLLE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Lille maçı, Exxen platformu üzerinden izlenebilecek.

FENERBAHÇE-LİLLE MAÇININ BİLET FİYATLARI

Fenerbahçe-Lille maçının bilet fiyatları şu şekilde:

KUZEY-SPOR TOTO TRİBÜNÜ 900,00 TL

FENERIUM ÜST -MARATON ÜST A-I BLOK 1.600,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST B- H BLOK 1.700,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST C-G BLOK 1.800,00 TL

FENERIUM ÜST-MARATON ÜST D-F BLOK 2.000,00 TL

FENERIUM ÜST- MARATON ÜST E BLOK 2.200,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT A-I BLOK 3.050,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT B-H -BLOK 3.500,00 TL

FENERIUM ALT AVİS –MARATON ALT C- G BLOK 4.150,00 TL

FENERIUM ALT AVİS-MARATON ALT D-F BLOK 4.750,00 TL

VİP (MARATON ALT- FENERIUM ALT AVİS E BLOK) 14.500,00 TL

Fenerbahçe maçının biletleri passolig üzerinden alınabilecek.

FRED SAKAT, MERT HAKAN VE İRFANCAN EĞRİBAYAT CEZALI

Fenerbahçe-Lille maçında Fenerbahçe, 3 oyuncusundan yoksun sahada olacak. Cezaları bulunan Mert Hakan Yandaş ve İrfancan Eğribayat ile sakatlığı süren Fred, Lille karşısında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE, 15 YILDIR ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE HASRET

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde ana aşamaya 15 sezondur kalamıyor. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'ne elemelerden katılma hedefine daha önce 8 kez ulaşamadı. Fenerbahçe, 6 kez katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi organizasyonunda çıktığı 40 maçta 11 galibiyet elde etti. Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını 2007-2008 sezonunda çeyrek final oynayarak aldı

KADIKÖY’DE FENERBAHÇE DAMGASI

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında son dönemde Ülker Stadı'nda sergilediği etkili performansla ön plana çıkıyor. Avrupa kupalarında seyircisi önünde son 15 maçın 13'ünü kazanan Fenerbahçe, bu süreçte 1'er beraberlik ve yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, hücumuyla da ön plana çıktı.Sarı-lacivertliler, söz konusu 15 maçta rakip fileleri 41 kez havalandırarak maç başına 2,7'lik bir gol ortalaması yakaladı. Fenerbahçe, 15 maçta kalesinde ise sadece 11 gol gördü.

Fenerbahçe’nin Avrupa İstatistikleri

Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 274. karşılaşmasına çıkacak. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında oynadığı 273 müsabakada 109'ar galibiyet ve mağlubiyet yaşarken, 55 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı. Avrupa kupalarında rakip fileleri 373 kez havalandırırken, kalesinde 390 gol gördü.

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise yarın 38. maçını oynayacak.UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 37 karşılaşmada 14 galibiyet, 11 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 55 gol attı, kalesinde 45 gole engel olamadı.