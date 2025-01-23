Fenerbahçe, Lincoln Henrique'yi Hull City'ye kiraladı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique'nin Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'ye kiralandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Lincoln Henrique için İngiliz ekibiyle sezon sonuna kadar anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, futbol akademisinden yetişen Emir Ortakaya'nın da Belçika'nın Beerschot Kulübüne transfer olduğu bilgisine yer verildi.

Fenerbahçe Kulübü, Emir Ortakaya'nın transfer sözleşmesinde geri alma opsiyonuna sahip olduğunu da kaydetti.