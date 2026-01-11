Fenerbahçe, Lookman için gözünü kararttı

Süper Kupa finalinde Galatasaray’ı mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe’de gözler yeniden transfer çalışmalarına çevrildi. Sarı-lacivertlilerin gündemindeki bir numaralı isim ise Atalanta forması giyen Ademola Lookman.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Nijeryalı yıldızın transferini sonuçlandırmaya oldukça yakın. Çizme medyasında, sarı-lacivertlilerin Lookman için hem bonservis bedeli hem de oyuncuya önerilecek maaş konusunda önemli bir aşama kaydettiği belirtildi.

40 MİLYON EURO BONSERVİS

Haberlere göre Fenerbahçe’nin 28 yaşındaki futbolcu için 40 milyon euroyu gözden çıkardığı, Lookman’a ise yıllık yaklaşık 9 milyon euro maaş teklif etmeye hazır olduğu aktarıldı. Atalanta’da yıllık 2.5 milyon euro kazanan Nijeryalı oyuncunun, bu teklif karşısında ayrılığa sıcak baktığı ifade edildi.

Öte yandan Atalanta CEO’su Luca Percassi, transfer iddialarına ilişkin DAZN’a açıklamalarda bulundu. Percassi, Fenerbahçe ile yapılan görüşmelerin sürdüğünü ancak henüz kesin bir sonuca ulaşılmadığını dile getirdi. İtalyan futbol adamı, transfer süreciyle ilgili kendisine yöneltilen “Türkçe öğreniyor musunuz?” sorusuna ise gülerek, “Henüz öğrenmedim” yanıtını verdi.

Bu sezon Atalanta formasıyla 16 maçta 1153 dakika süre alan Ademola Lookman, 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.