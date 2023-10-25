Fenerbahçe, Ludogorets maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu üçüncü maçında karşılaşacağı Ludogorets maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu üçüncü maçında sahasında oynayacağı Ludogorets maçı hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan idman, pas çalışması ve ısınma ile başladı.

Koordinasyon çalışması yapan sarı-lacivertliler, 3 gruba ayrılarak top kapma oynadı. Antrenmanın basına kapalı kısmında ise Ludogorets maçının taktiği üzerinde duruldu.

Fenerbahçe’de UEFA kadrosunda yer almayan Samet Akaydin, soğuk algınlığı sebebiyle, İsmail Yüksek ise tedbir amaçlı antrenmanda yer almazken, topuk zedelenmesi yaşayan Mert Hakan Yandaş da idmana katılmadı.