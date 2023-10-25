Fenerbahçe-Ludogorets maçına doğru

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu üçüncü maçında yarın Bulgaristan'ın Ludogorets takımını konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, derslerine iyi çalıştıklarını ve rakiplerini çok ciddiye aldıklarını söyledi.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kartal, rakiplerini iyi şekilde analiz ettiklerini belirtti.

Rakiplerinin inişli çıkışlı bir performans sergilediğini dile getiren 62 yaşındaki teknik adam, şöyle devam etti:

"12 yıldır Bulgaristan liginde şampiyon olan, ligi domine eden bir ekip. İlk defa bu sezon çalkantılı bir süreç geçiriyorlar. Şu anda da bana göre ligin gizli lideri. Bu takıma karşı ne yapmamız gerektiğiyle ilgili dersimize çalışıyoruz. Takımımız moral olarak iyi durumda. Tek hedefimiz seyircimiz önünde yüksek öz güvenle maçı kazanıp, sahadan 3 puanla ayrılmak. Rakibimiz iyi takım. Her sene özellikle Güney Amerika'dan kendi takımlarına transfer yapabilen bir takım. 7-1 mağlup oldukları maçı izledik, o maçın gerçek skoru o değil. Birinci dakika gol yiyorlar, her gelen top gol oluyor. Moralleri bozuldu kaleci hataları oldu. 7 gol yedi diye hafife alınacak takım değil, rakibimizi çok ciddiye alıyoruz."

Sakatlıklarla ilgili bilgi de veren Kartal, "Emre takımla antrenmanlara başladı. Serdar ameliyat oldu, 5-6 hafta içinde aramıza dönecek. Livakovic'in herhangi bir problemi yok, yarın oynayabilir." diye konuştu.

Yaşanan sakatlıkların kas sorunu olmadığını ve darbeye bağlı sakatlıklar olduğunu hatırlatan Kartal, 14 günü geçen sakatlıkların bu şekilde adlandırılması gerektiğini de dile getirdi.

İsmail Kartal, ligde oynayacakları Pendikspor maçının stat kapasitesi ve zeminine ilişkin bir soruya da "Kararı verecek olan federasyon, benim bu konuda düşüneceğim bir şey yok. 2500 kapasitesi olan takım Süper Lig'e çıkıyorsa, her şeyi hazır olması gerekir" şeklinde yanıt verdi.