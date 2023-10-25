Fenerbahçe, Ludogorets maçına hazır

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu 3. haftasında yarın Ludogorets ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri’nde, teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon çalışmaları ile devam eden idman 5’e 2 top kapma çalışmaları ile sürdü.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik antrenman gerçekleştirildi.

Sarı-lacivertli ekipte İsmail Yüksek tedbir amaçlı dinlendirilirken, topuğunda ezilme olan Mert Hakan Yandaş, sol ayak bileğinden sakatlığı bulunan ve operasyon geçiren Serdar Aziz ile arka adale sakatlığı olan King idmanda yer almadı.