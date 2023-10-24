Fenerbahçe-Ludogorets maçını İspanyol hakem Guillermo Cuadra yönetecek

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu üçüncü maçında Fenerbahçe ile Bulgaristan ekibi Ludogorets arasında 26 Ekim Perşembe günü oynanacak maçı İspanyol hakem Guillermo Cuadra yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ülker Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak mücadelede Cuadra'nın yardımcılıklarını İspanyol Futbol Federasyonundan Guadalupe Porras Ayuso ve Alejandro Estevez Iglesias yapacak.

Miguel Angel Ortiz Arias ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.