Fenerbahçe Lugano deplasmanında: Mourinho, ilk sınavında galibiyeti hedefliyor

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre temsilcisi Lugano'ya nkonuk olan Fenerbahçe'de ilk sınavına hazırlanan teknik dörektör Jose Mourinho “Maçı kazanmak için geldik” dedi. Sarı lacivertliler Lugano'yu geçtiği takdirde 3. eleme turunda Fransa temsilcisi Lille ile eşleşecek.

Fenerbahçe, sezonu Şampiyonlar Ligi eleme turu karşılaşmasıyla açmaya hazırlanıyor.

Sarı lacivertliler Lugano ile TSİ 21:30’da İsviçre’de karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe’de ilk sınavına çıkacak olan teknik direktör Jose Mourinho, tek hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.

Mourinho, karşılaşmanın oynanacağı Thun Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısına savunma oyuncusu Alexander Djiku ile katıldı.

Fenerbahçe'de göreve geldiği için mutlu olduğunu belirten Portekizli teknik direktör, "Şu ana kadar yaklaşık 30 idman ve 5 hazırlık maçı yaptık. Her idmandan ve her futbolcudan ortaya koyduğu performans için çok mutlu oldum. Herkes gelişmek için ve bana adapte olmak için elinden gelenin en iyisini yapıyor. Oyuncular takıma adım adım katıldı. Avrupa Şampiyonası'ndan elendikçe gelen oyuncular oldu. Son katılan oyuncu grubuyla sadece 3 idman yaptık. İlk günden bu yana yaptığımız çalışmalardan çok keyif aldık. Yarın iyi başlangıç yapmak önemli, bu tarz maçları düşünerek idmanlarımızı yaptık" ifadelerini kullandı.

Jose Mourinho, karşılaşmanın sentetik çimde oynanacak olmasının hatırlatılması üzerine ise "Sentetik çimde oynanacak olması ev sahibi takımın tercihi, kendileri için avantaj olduğunu düşünüyorlardır. Futbol her zaman güzel, yeşil zeminde oynanmalı. Bunu hala avantaj olarak kullanmaya çalışan kulüpler var. Biz de buna adapte olmalıyız. Zeminin kuru olduğu yerlerde idman yaptık, yeşil zemine kıyasla top daha yavaş ilerliyor ama buna adapte olmalı ve yarınki maçı çıkıp kazanmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

“MAÇI KAZANMAK İÇİN GELDİK”

Mourinho "İlk düşüncemiz yarınki karşılaşma. İstanbul'daki rövanşı şu an düşünmüyorum. Yarınki maçı kazanmak için geldik" dedi

Mourinho, "Lugano teknik direktörü Mattia Croci-Torti sizi örnek aldığını söyledi. Hem Torti hem de Lugano şehriyle ilgili düşünceleriniz nelerdir?" sorusuna, "Güzel sözleri için teşekkür ediyorum. Ben de kendisinin çok iyi teknik direktör olacağına inanıyorum. Takımı çok organize şekilde oynuyor. Lugano benim için çok anlamlı bir şehir, Inter'de çalıştığım yıllarda çocuklarım Lugano'da okuyorlardı. Ben de onları zaman zaman almaya geliyordum. Benim için anlamlı bir yer" yanıtını verdi.

DJİKU: "İYİ BAŞLANGIÇ YAPMAK İSTİYORUZ"

Fenerbahçe'nin Ganalı savunma oyuncusu Alexander Djiku, Lugano'nu yenerek resmi maçlara iyi başlamak istediklerini söyledi.

Önemli oyunculardan kurulu bir kadroya sahip olduklarını aktaran Djiku şöyle konuştu:

"Fenerbahçe büyük bir takım, büyük takımda da büyük oyuncular olur. Bu rekabeti arttırır, rekabet de takıma fayda getirir. Tüm oyuncular en iyisini ortaya koymaya çalışıyorlar. Lugano iyi bir takım, geçen sezona bakacak olursak ligi ikinci sırada tamamladılar, fazla gol atan bir takım. Biz de yarınki maçı sabırsızlıkla bekliyoruz. Kendimizi hazır hissediyoruz, ilk resmi maçla iyi başlangıç yapmak istiyoruz. Hedefimiz içeride ve dışarıda tüm maçları kazanmak."

Basın toplantısına Mourinho ile birlikte savunma oyuncusu Alexander Djiku ile katıldı. / Fotoğraf: AA

“RÖVANŞ İÇİN FENERBAHÇE'YE BASKI YAPMAK İSTİYORUZ”

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek İsviçre ekibi Lugano'nun teknik direktörü Mattia Croci-Torti ise karşılaşma için çok motive olduklarını söyledi.

Croci-Torti, karşılaşmanın oynanacağı Thun Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısına takım kaptanı Mattia Bottani ile katıldı.

Lugano'nun ilk kez bu aşamaya yükseldiğini hatırlatan Mattia Croci-Torti, "Takımımız hazır, çok motiveyiz. Maça hazırız. Fenerbahçe geçen sezon 99 puan aldı. Çok büyük bir takım. Kaliteli oyunculara ve hocaya sahipler. Yarın çok dikkatli oynayacağız, çok motiveyiz, yarın iyi bir maç oynayacağımıza eminim" ifadelerini kullandı.

Yarınki maçı kazanarak İstanbul'daki rövanşa avantajlı bir skorla gitmek istediklerinin altını çizen Croci-Torti, şunları kaydetti:

"Yarın avantajı elde ederek, rövanş için Fenerbahçe'ye baskı yapmak istiyoruz. Türkiye'de seyircilerin ateşli olacağını ve stadın dolu olacağını biliyoruz. Yarın iyi bir sonuçla maçı tamamlamamız gerek. Bizim kaybedecek bir şeyimiz yok, onların kaybedecek çok şeyi var. Bizim bir hayalimiz var o da Fenerbahçe'yi elemek."

Lugano Teknik Direktörü, Jose Mourinho'nun çok büyük bir teknik direktör olduğunu belirterek, "Mourinho, Şampiyonlar Ligi'nde çok başarılı bir hoca. Porto ve Inter ile Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Böyle bir hoca ile karşılaşacağım için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

BOTTANİ: "MÜCADELEYE HAZIRIZ"

Lugano takım kaptanı Mattia Bottani, Fenerbahçe karşılaşmasına hazır olduklarını belirterek, "Bu maça çok iyi hazırlandık. Oyuncular olarak aramızda da konuştuk, bu maç için çok motiveyiz, heyecanlıyız ve hazırız. Geçen sezon ligde çok iyi iş çıkardık, yine böyle bir maç oynarsak Fenerbahçe'ye karşı şansımız olur. Takım içinde herkes hazır, mücadeleye hazırız." ifadelerini kullandı.

Ligde ilk maçı geride bıraktıklarını hatırlatan Bottani, "Ligde bir 90 dakika oynadık, Fenerbahçe'den fiziksel olarak daha hazır olabiliriz. Ligde de sentetik sahada oynuyoruz. Fenerbahçe'nin sentetiğe alışık olmaması onlar için zor olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

MUHTEMEL RAKİP LİLLE

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre temsilcisi Lugano'yu elemesi durumunda 3. eleme turunda Fransa temsilcisi Lille ile karşılaşacak.

Sarı lacivertlilerin Lugano’ya elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Ligi’nde Dinamo Kiev-Partizan eşleşmesinin kaybedeni ile 3. eleme turunda rakip olacak.

Fenerbahçe’nin Lugano ile oynayacağı rövanş karşılaşması 30 Temmuz Salı günü İstanbul’da oynanacak.

Öte yandan organizasyonda 2. eleme turu ilk maçları, 23-24, rövanşları ise 30-31 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçları programı şu şekilde: