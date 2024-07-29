Fenerbahçe Lugano hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçı için Fenerbahçe Lugano ile rövanç maçında karşı karşıya gelerek kozlarını tekrar paylaşıyor. Fenerbahçe Jose Mourinho liderliğinde ikinci ciddi karşılaşmasına çıkacakken birçok sporsever Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme rövanş maçının şifresiz mi, hangi kanalda, saat kaçta oynanacağını merak ediyor. Peki Fenerbahçe Lugano maçı şifresiz mi? Fenerbahçe Lugano maçı hangi kanalda, saat kaçta oynanacak, ne zaman?

A- A A+