Fenerbahçe Lugano hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçı için Fenerbahçe Lugano ile rövanç maçında karşı karşıya gelerek kozlarını tekrar paylaşıyor. Fenerbahçe Jose Mourinho liderliğinde ikinci ciddi karşılaşmasına çıkacakken birçok sporsever Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme rövanş maçının şifresiz mi, hangi kanalda, saat kaçta oynanacağını merak ediyor. Peki Fenerbahçe Lugano maçı şifresiz mi? Fenerbahçe Lugano maçı hangi kanalda, saat kaçta oynanacak, ne zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçı için Fenerbahçe ile Lugano rövanş karşı karşıya geliyor. Jose Mourinho liderliğinde ikinci ciddi karşılaşmasına çıkacak olan temsilcimiz ilk maçı deplasmanda 4-3 yendiği Lugano'yu elemesi halinde 3. ön eleme turunda Lille ile karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe Lugano maçı şifresiz mi? Fenerbahçe Lugano maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? Tüm detaylar haberimizde...
FENERBAHÇE LUGANO MAÇI HANGİ KANALDA?
İstanbul'da Şükra Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe Lugano Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme rövanş maçı D-Smart ve D-Smart GO ekranlarından naklen yayınlanacak.
FENERBAHÇE LUGANO MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe Lugano UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme rövanş maçı ilan edilen fikstür tarihi 30 Temmuz Salı akşamı saat 20.00 şeklinde.
FENERBAHÇE LUGANO MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Fenerbahçe Lugano maçın şifreli şekilde D-Smart ve D-Smart GO ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçı D-Smart aboneleri izleyebilecek.
Fenerbahçe Lugano canlı izle
Fenerbahçe Lugano maçını D-Smart ve D-Smart GO adresi üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
Maçın hakemi belli oldu
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar ligi ön eleme rövanş maçını İngiliz hakem Robert Jones yönetecek.
Fenerbahçe Lugano rövanş maçı muhtemel 11'ler
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar ligi ön eleme rövanş maçında Lugano karşısında sahaya çıkması muhtemel ilk 11'i şu şekilde:
Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko