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Fenerbahçe, Lugano maçının hazırlıklarına başladı

Ajans Haberleri
  • 16.07.2024 14:18
  • Giriş: 16.07.2024 14:18
  • Güncelleme: 16.07.2024 14:18
Kaynak: AA
Fenerbahçe, Lugano maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 23 Temmuz Salı günü İsviçre'nin Lugano ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Avusturya kampının ardından 2 gün izin yapan sarı-lacivertliler, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde çalıştı.

Futbolcular, sabah idmanında ısınma, koordinasyon, çabukluk ve pas çalışmasının ardından taktik antrenman yaptı.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarına akşam idmanıyla devam edecek.

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