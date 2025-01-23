Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde yedinci müsabakasında Lyon ile karşılaşacak. Maça sayılı günler kala futbolseverlerin Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları gündeme oturdu. Lyon ile tarihinde çokça kez karşılaşan Fenerbahçe maçı için Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı şifresiz mi araştırması hız kazandı. Peki, Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı şifresiz mi? İşte ayrıntılar!

FENERBAHÇE-LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe'nin bu sezonki yedinci Avrupa maçı olacak olan Fenerbahçe-Lyon UEFA Avrupa Ligi maçı 23 Ocak Perşembe TSİ ile 20.45 'da oynanmaya başlanacak. Maçı İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek.

FENERBAHÇE-LYON MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Lyon maçı TRT 1 ve tabii kanallarından şifresiz naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ 2024-2025 FİKSTÜRÜ

Lyon maçı sonrası Avrupa Ligi'nde 7. haftayı geride bırakacak olan Fenerbahçe'nin 2024-2025 fikstürü içinde kalan maçları şu şekilde:

30 Ocak 2025 Perşembe: 23.00 Fc Midtjylland-Fenerbahçe

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 6 haftada 8 puan topladı. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde 2 galibiyet, 2 beraberlikte ve 2 mağlubiyetle topladığı 8 puanla 21. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: