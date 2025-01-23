Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman?
Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda araştırmaları maça sayılı günler kala hız kazandı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yedinci maçını kendi evinde Lyon ile oynayacak. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçlarının yayınlanacağı kanal belli olmasının ardından ise Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı şifresiz mi sorusu gündemde. Peki, Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman? İşte detaylar!
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde yedinci müsabakasında Lyon ile karşılaşacak. Maça sayılı günler kala futbolseverlerin Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları gündeme oturdu. Lyon ile tarihinde çokça kez karşılaşan Fenerbahçe maçı için Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı şifresiz mi araştırması hız kazandı. Peki, Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı şifresiz mi? İşte ayrıntılar!
FENERBAHÇE-LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe'nin bu sezonki yedinci Avrupa maçı olacak olan Fenerbahçe-Lyon UEFA Avrupa Ligi maçı 23 Ocak Perşembe TSİ ile 20.45 'da oynanmaya başlanacak. Maçı İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek.
FENERBAHÇE-LYON MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe-Lyon maçı TRT 1 ve tabii kanallarından şifresiz naklen yayınlanacak.
FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ 2024-2025 FİKSTÜRÜ
Lyon maçı sonrası Avrupa Ligi'nde 7. haftayı geride bırakacak olan Fenerbahçe'nin 2024-2025 fikstürü içinde kalan maçları şu şekilde:
- 30 Ocak 2025 Perşembe: 23.00 Fc Midtjylland-Fenerbahçe
FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 6 haftada 8 puan topladı. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde 2 galibiyet, 2 beraberlikte ve 2 mağlubiyetle topladığı 8 puanla 21. sırada yer alıyor.
FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
- Kaleciler: İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin
- Savunma: Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao
- Orta saha: İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymański,
- Forvet: Edin Dzeko, Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri, Cengiz Ünder, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin