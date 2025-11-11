Fenerbahçe – Maccabi Tel Aviv Maçı Ne Zaman ve Saat Kaçta?
Euroleague 10. hafta başlıyor. Fenerbahçe'nin rakibi İsrail'in köklü ekibi Maccabi Tel Aviv. Peki maç saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde.
EuroLeague 2025-26 sezonu heyecanı sürerken, 10. maç günü kapsamında Fenerbahçe sahasında Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya geliyor. Son haftalardaki galibiyet arayışı ve sıralamadaki kritik denge nedeniyle bu karşılaşma büyük önem taşıyor. Taraftarlar, maçın yayın saati ve takımların güncel form durumunu yakından takip ediyor.
MAÇ BİLGİLERİ
Maç: Fenerbahçe vs Maccabi Tel Aviv
Tarih: 11 Kasım 2025
Saat: 22:00
Lig: EuroLeague - 10. Maç Günü
PUAN DURUMU
|Sıra
|Takım
|O
|G
|M
|Attığı / Yediği
|1
|Zalgiris Kaunas
|9
|7
|2
|784:686
|2
|Crvena zvezda
|9
|7
|2
|788:721
|3
|Hapoel Tel-Aviv
|9
|7
|2
|818:772
|4
|Olympiakos
|9
|6
|3
|763:720
|5
|Monaco
|9
|6
|3
|789:762
|6
|Real Madrid
|9
|5
|4
|770:731
|7
|Valencia
|9
|5
|4
|816:812
|8
|Panathinaikos
|9
|5
|4
|781:787
|9
|Barcelona
|9
|5
|4
|785:792
|10
|Bayern
|9
|5
|4
|716:746
|11
|Paris
|9
|4
|5
|801:790
|12
|Milano
|9
|4
|5
|722:713
|13
|Fenerbahçe
|9
|4
|5
|712:727
|14
|Virtus Bologna
|9
|4
|5
|717:751
|15
|Dubai
|9
|3
|6
|752:778
|16
|Anadolu Efes
|9
|3
|6
|723:749
|17
|Baskonia
|9
|3
|6
|778:812
|18
|Partizan
|9
|3
|6
|740:782
|19
|Maccabi Tel Aviv
|9
|2
|7
|805:848
|20
|Lyon-Villeurbanne
|9
|2
|7
|695:776
TAKIMLARIN SON MAÇLARI VE FORM DURUMU
Fenerbahçe Son 5 Maç
- Büyükçekmece 87 - 91 Fenerbahçe (Süper Lig)
- Fenerbahçe 81 - 67 Lyon (EuroLeague)
- Mersin SK 78 - 87 Fenerbahçe (Süper Lig)
- Real Madrid 84 - 58 Fenerbahçe (EuroLeague)
- Valencia 94 - 79 Fenerbahçe (EuroLeague)
Maccabi Tel Aviv Son 5 Maç
- Elitzor Netania 88 - 94 Maccabi Tel Aviv (Lig)
- Maccabi Tel Aviv 107 - 112 Monaco (EuroLeague)
- Maccabi Tel Aviv 84 - 81 Ramat Gan (Lig)
- Maccabi Tel Aviv 92 - 99 Crvena zvezda (EuroLeague)
- Panathinaikos 99 - 85 Maccabi Tel Aviv (EuroLeague)
İKİ TAKIMIN BİRBİRLERİNE KARŞI SON KARŞILAŞMALARI
- 27.02.2025: Maccabi Tel Aviv 94 - 76 Fenerbahçe
- 29.10.2024: Fenerbahçe 84 - 82 Maccabi Tel Aviv
- 04.01.2024: Fenerbahçe 109 - 74 Maccabi Tel Aviv
- 16.11.2023: Maccabi Tel Aviv 78 - 73 Fenerbahçe
- 15.09.2023: Fenerbahçe 78 - 82 Maccabi Tel Aviv (Hazırlık)
Fenerbahçe - Maccabi Tel Aviv maçı hangi kanalda?
Maç S Sport 1 ekranından canlı ve şifreli olarak izlenebilecek.
Fenerbahçe'nin EuroLeague performansı nasıl?
Fenerbahçe, 9 maçta 4 galibiyet elde ederek 13. sırada yer alıyor.
Maccabi Tel Aviv ligde kaçıncı sırada?
Maccabi Tel Aviv, 9 maçta 2 galibiyetle 19. sırada bulunuyor.
Fenerbahçe - Maccabi Tel Aviv maçı, iki takım için de ligde konum belirleme açısından büyük önem taşıyor. Fenerbahçe’nin son dönemde yükselen formu ile Maccabi’nin dirençli oyun yapısı birleştiğinde, basketbolseverleri heyecan dolu bir mücadele bekliyor.