Fenerbahçe maçında karaborsa bilet satan şahıs tutuklandı

Fenerbahçe-Benfica maçında bir vatandaşa karaborsa bilet satan şahıs polislerin dikkati sayesinde fark edilerek gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

20 Ağustos’ta Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu stadyumunda Fenerbahçe-Benfica arasında oynanan şampiyonlar ligi play off maçı öncesi karaborsa bilet satışı yaptığı tespit edilen bir şahıs gözaltına alındı. Yurtdışından gelen bir kişiden 50 EURO ve 400 TL alarak maça girmesi için turnikelere sokan İbrahim Y. Polislerin dikkati ile fark edilerek durduruldu. Emniyet ekiplerinin yaptığı aramalarda şahsın üzerinden 9 bin Türk lirası ve sahte akreditasyon kartı çıktı. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan İbrahim Y. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Ben normalde Galatasaray kulübü taraftarıyım"

Karaborsa bilet satışı yapan İbrahim Y., "Ben normalde Galatasaray kulübü taraftarıyım. Karaborsa sebebi ile seyirden yasaklıyım. Fenerbahçe taraftarlarının yer aldığı yoğurtçu parkında arkadaşlarla oturduk. Saat 20.30 sıralarında çıktık stada doğru gittik. Bende geçmiş yıllara ait yerde bulduğum akreditasyon kart vardı. Kalabalıkta para karşılığı insanların hızlı geçişini sağlamak için akreditasyon kartımı kullandım. Yine maçlardan tanıdığım ismen Ali O. olarak bildiğim arkadaşım yanıma maça girmek isteyen Mecit K. isimli şahsı getirdi. 50 Euro ve 400 TL şahıstan bana vermek üzere Ali O. aldı. Mecit, turnike girişinde sorun yaşayınca benden parasını almak için geri çıktı. O anki tartışmada polisler görerek bizi karakola götürdüler. Üzerimden çıkan 9000 TL tutarındaki para benim taksi şoförlüğü yapmam nedeniyle kazandığım paradır. Banka hesaplarım blokeli olduğu için üzerimde paraya hep nakit taşırım" dedi.

Şüpheli hakkında daha önceden de aynı suçtan çok sayıda işlem yapıldığı öğrenildi. Savcılık sorgusunda da suçlamaları kabul eden İbrahim Y. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.